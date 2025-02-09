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12:40, 9 февраля 2025Мир

Трампа обвинили в стремлении превратить США в «курорт для белых»

Pais: Президент США Трамп хочет превратить мигрантов во внутреннего врага
Вячеслав Агапов

Фото: Ben Curtis / AP

Президент Дональд Трамп хочет превратить мигрантов из Латинской Америки во внутренних врагов США. В желании превратить страну в «курорт для белых» нового главу государства обвинила испанская газета Pais.

Как отмечает издание, избранный президент создает для американского народа нового внутреннего врага, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны. Таким образом Трамп намерен превратить Штаты в «курорт для белых».

На своей инаугурации Трамп пообещал немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и заняться высылкой миллионов мигрантов. Из-за шаткого положения на южной границе страны он уже объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), администрация Трампа рассматривает возможность запрета на въезд мигрантов на территорию страны под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори. Советники президента искали доказательства угроз заболеваний, которые послужили бы поводом для возрождения политики, использовавшейся во время COVID-19.

Самого Трампа якобы злят низкие показатели депортации нелегалов. Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) с 20 января арестовывали не более 1,1 тысячи нелегалов в сутки. Для того чтобы достичь показателя в миллион депортированных мигрантов в год, нужно каждый день арестовывать не менее 2,7 тысячи нелегалов, поэтому от работников требуют повысить число арестов и депортаций.

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