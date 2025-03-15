Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 15 марта 2025Россия

Военкор показал изнутри легендарную «Пятерочку» рядом с Суджей

Военкор Газдиев показал изнутри разгромленную ВСУ «Пятерочку» рядом с Суджей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Журналист RT Мурад Газдиев, побывший в курской Заолешенке, показал изнутри магазин «Пятерочка», который стал ориентиром для украинских военных во время вторжения в российский регион. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

Супермаркет находится в семи километрах от украинской границы, фотографии из него активно публиковали бойцы Вооруженных сил Украины.

«Мы, наконец, поняли, почему именно это здание ВСУ превратили в монумент воинской славы — это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — рассказал военкор на фоне легендарной «Пятерочки».

Ранее участники общественного движения «Ветераны России» предложили направить пленных бойцов ВСУ в Суджу Курской области для восстановления города. По замыслу активистов, украинские пленные могли бы разбирать завалы, восстанавливать разрушенные здания и дороги и ремонтировать поврежденные гражданские объекты. В частности, речь идет о магазине «Пятерочка», который усилиями украинской пропаганды стал символом присутствия ВСУ на российской территории.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина утвердила переговорную группу по урегулированию конфликта

    Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском

    Популярная телеведущая позанималась спортом в откровенном наряде

    Зеленский потребовал милитаризации Европы

    Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину

    Меркель прокомментировала перепалку Трампа и Зеленского

    Задержан угрожавший взорвать администрацию президента Сербии мужчина

    Военкор показал изнутри легендарную «Пятерочку» рядом с Суджей

    В Рязани несколько человек пострадали из-за взрыва трубы на нефтезаводе

    В США рассказали о расколе в Демпартии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше