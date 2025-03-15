Военкор Газдиев показал изнутри разгромленную ВСУ «Пятерочку» рядом с Суджей

Журналист RT Мурад Газдиев, побывший в курской Заолешенке, показал изнутри магазин «Пятерочка», который стал ориентиром для украинских военных во время вторжения в российский регион. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

Супермаркет находится в семи километрах от украинской границы, фотографии из него активно публиковали бойцы Вооруженных сил Украины.

«Мы, наконец, поняли, почему именно это здание ВСУ превратили в монумент воинской славы — это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — рассказал военкор на фоне легендарной «Пятерочки».

Ранее участники общественного движения «Ветераны России» предложили направить пленных бойцов ВСУ в Суджу Курской области для восстановления города. По замыслу активистов, украинские пленные могли бы разбирать завалы, восстанавливать разрушенные здания и дороги и ремонтировать поврежденные гражданские объекты. В частности, речь идет о магазине «Пятерочка», который усилиями украинской пропаганды стал символом присутствия ВСУ на российской территории.