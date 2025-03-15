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12:32, 15 марта 2025Россия

Военные РФ обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией мины «Лепесток»

ТАСС: Военные инженеры РФ нашли в Курской области запрещенные мины «Лепесток»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

При осмотре территорий Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали солдаты ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Военные инженеры обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток» в ходе выполнения задач в населенных пунктах под Курском. «Лепестки» очень опасны и создают смертельную угрозу для мирных жителей.

Саперам ВС РФ в ходе разминирования освобожденных территорий в Курской области предстоит много работы, так как ВСУ использовали разные типы боеприпасов, включая те, что поставляют страны НАТО.

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Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ во время отступления из Суджи в Курской области заминировали город. «Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги, "лепестки" валяются везде», — посоветовал корреспондентам замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

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