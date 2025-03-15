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07:05, 15 марта 2025Бывший СССР

Военных нацбата ВСУ обвинили в минировании русскоязычных сослуживцев

РИА Новости: военные батальона «Айдар» минируют русскоязычных сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пророссийское подполье обвинило военных националистического батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минировании своих русскоязычных сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что нацбат занимается травлей военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады и устанавливает на их позициях мины ПФМ-1 «Лепесток», а также проявляет враждебное отношение, доходящее до избиений.

«В результате такого "воспитательного" воздействия на минах уже подорвались несколько русскоязычных военнослужащих ВСУ», — заявили в подполье. Там отметили, что военные «Айдара» намерены продолжать свои действия, пока их сослуживцы не перестанут использовать русский язык на службе и в быту.

Ранее сообщалось, что участника запрещенного батальона «Айдар» осудят в Луганской народной республике (ЛНР) за госизмену.

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