РИА Новости: военные батальона «Айдар» минируют русскоязычных сослуживцев

Пророссийское подполье обвинило военных националистического батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минировании своих русскоязычных сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что нацбат занимается травлей военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады и устанавливает на их позициях мины ПФМ-1 «Лепесток», а также проявляет враждебное отношение, доходящее до избиений.

«В результате такого "воспитательного" воздействия на минах уже подорвались несколько русскоязычных военнослужащих ВСУ», — заявили в подполье. Там отметили, что военные «Айдара» намерены продолжать свои действия, пока их сослуживцы не перестанут использовать русский язык на службе и в быту.

Ранее сообщалось, что участника запрещенного батальона «Айдар» осудят в Луганской народной республике (ЛНР) за госизмену.

