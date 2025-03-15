Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, сорвав контратаку противника

Военнослужащие ВС России захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дали им контратаковать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские солдаты взяли под контроль позиции противника, но тот не захотел сдаваться и запросил подкрепление. Информацию об этом от разведчиков получил гвардии лейтенант Сергей Колбеев. Он скоординировал удар по солдатам и технике ВСУ.

«Расчеты под командованием гвардии лейтенанта Колбеева уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишили возможности противника ввести в бой резервы», — говорится в сообщении. В результате ВСУ были вынуждены отступить.

Ранее похожая ситуация произошла на кураховском направлении — там солдаты ВС России при помощи реактивных систем залпового огня атаковали группу украинских военнослужащих, не дав им контратаковать.