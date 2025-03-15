Южная Корея обвинила Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО

В Южной Корее заявили, что самолеты России пересекли опознавательную зону ПВО

В Южной Корее заявили, что российские самолеты в районе Японского моря пересекли опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Сеула. С таким обвинением выступили в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, пишет агентство Yonhap.

Самолеты оказались в зоне в субботу, 15 марта, в 09:20 по местному времени (03:20 мск), а затем покинули ее. При этом в само воздушное пространство Южной Кореи Россия не вошла. В Сеуле признали, что самолеты не намеревались нарушить воздушное пространство.

В ответ на пересечение опознавательной зоны ПВО Южная Корея подняла свои истребители в небо, чтобы при необходимости сопроводить российские самолеты. При этом в Москве неоднократно заявляли, что опознавательную зону ПВО Сеул установил в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других стран. Однако Южная Корея требует уведомлять о планах по пересечению этой территории и запускает истребители, даже если не было нарушено воздушное пространство государства.

Похожая ситуация наблюдалась в ноябре 2024 года. Тогда военные самолеты России и Китая без предварительного оповещения зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи и вышли из нее.