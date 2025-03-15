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02:19, 15 марта 2025Мир

Журналисты задели лицо Трампа микрофоном

Тележурналисты задели лицо Трампа микрофоном
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Журналистка пресс-пула Белого дома случайно задела лицо президента США Дональда Трампа микрофоном, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время общения американского лидера с репортерами. «Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — отреагировал политик.

Ранее Трамп отдал честь собакам по случаю ежегодного Национального праздника ветеранов К-9, посвященного чествованию «собачьего мужества и храбрости» на службе. По данным Белого дома, в армии США более 30 000 «преданных служебных собак» (из которых 1600 находятся на активной службе) помогают американским военнослужащим на передовой.

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