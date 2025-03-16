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09:53, 16 марта 2025Экономика

Дилеры рассказали об ожидании снижения продаж легковых авто в России

Дилеры заявили о грядущем снижении продаж легковых авто в России в марте
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Автодилеры в России заявили об ожидании снижения продаж новых легковых автомобилей в марте почти в двое в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

«С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывает минус 25 процентов, так и в марте будет падение», — заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В свою очередь замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что в первой неделе марта зарегистрировали около 17 тысяч новых легковушек, что на 38 процентов ниже аналогичной мартовской недели 2024 года.

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