Дилеры рассказали об ожидании снижения продаж легковых авто в России

Дилеры заявили о грядущем снижении продаж легковых авто в России в марте

Автодилеры в России заявили об ожидании снижения продаж новых легковых автомобилей в марте почти в двое в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

«С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывает минус 25 процентов, так и в марте будет падение», — заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В свою очередь замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что в первой неделе марта зарегистрировали около 17 тысяч новых легковушек, что на 38 процентов ниже аналогичной мартовской недели 2024 года.