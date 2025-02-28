Продажи премиальных машин в России резко упали

«Автостат»: Продажи машин премиум-брендов в РФ упали на 20 процентов в январе

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей премиум-брендов в России снизились на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки 7856 единиц. О резком охлаждении граждан к подобным машинам сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За 12 месяцев заметно сократилась доля премиальных брендов — с 12,2 до 8,8 процента. Лидером по объемам продаж в этом сегменте впервые за всю историю статистических наблюдений оказался китайский концерн Tank с результатом 1672 реализованные единицы. На второй строчке расположился прежний лидер — Exeed (1658 штук), а топ-3 замкнул Lixiang (958).

Все три лидера рейтинга в январе продемонстрировали заметный спад продаж. Реализация Tank в годовом выражении просела на 4 процента, Exeed — на 40 процентов, а Lixiang — на 45 процентов. В топ-5 списка самых востребованных премиум-брендов также вошли немецкий BMW (665 единиц, плюс 26 процентов) и китайский Hongqi (526 штук, плюс 83 процента). Показатели остальных марок оказались меньше 500 экземпляров.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал резкое снижение объемов продаж новых автомобилей в России. По его оценке, реализация легковушек в стране просядет более чем на 20 процентов по итогам февраля. Подобная динамика затронет в основном импортные машины, подчеркнул министр. Эксперты также придерживаются пессимистичных взглядов по поводу перспектив продаж новых авто. Они ожидают снижения реализации на 10-25 процентов в 2025 году. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали увеличение утильсбора и усиление санкционного давления со стороны западных стран.