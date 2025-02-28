Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 28 февраля 2025Экономика

Продажи премиальных машин в России резко упали

«Автостат»: Продажи машин премиум-брендов в РФ упали на 20 процентов в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей премиум-брендов в России снизились на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки 7856 единиц. О резком охлаждении граждан к подобным машинам сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За 12 месяцев заметно сократилась доля премиальных брендов — с 12,2 до 8,8 процента. Лидером по объемам продаж в этом сегменте впервые за всю историю статистических наблюдений оказался китайский концерн Tank с результатом 1672 реализованные единицы. На второй строчке расположился прежний лидер — Exeed (1658 штук), а топ-3 замкнул Lixiang (958).

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025

Все три лидера рейтинга в январе продемонстрировали заметный спад продаж. Реализация Tank в годовом выражении просела на 4 процента, Exeed — на 40 процентов, а Lixiang — на 45 процентов. В топ-5 списка самых востребованных премиум-брендов также вошли немецкий BMW (665 единиц, плюс 26 процентов) и китайский Hongqi (526 штук, плюс 83 процента). Показатели остальных марок оказались меньше 500 экземпляров.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал резкое снижение объемов продаж новых автомобилей в России. По его оценке, реализация легковушек в стране просядет более чем на 20 процентов по итогам февраля. Подобная динамика затронет в основном импортные машины, подчеркнул министр. Эксперты также придерживаются пессимистичных взглядов по поводу перспектив продаж новых авто. Они ожидают снижения реализации на 10-25 процентов в 2025 году. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали увеличение утильсбора и усиление санкционного давления со стороны западных стран.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше