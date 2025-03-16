Макрон назвал подходящие для размещения западных войск города Украины

Макрон: Европейские страны могут разместить войска в Киеве, Одессе и Львове

Западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Parisien.

По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых городах Украины. Макрон подчеркнул, что европейские солдаты могли бы проводить «обучающие программы» и «демонстрировать» поддержку Киева.

«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города французский президент.

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине. Он подчеркнул, что если Киев попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.