Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 16 марта 2025Мир

Макрон назвал подходящие для размещения западных войск города Украины

Макрон: Европейские страны могут разместить войска в Киеве, Одессе и Львове
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Parisien.

По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых городах Украины. Макрон подчеркнул, что европейские солдаты могли бы проводить «обучающие программы» и «демонстрировать» поддержку Киева.

«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города французский президент.

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине. Он подчеркнул, что если Киев попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

    Обсудить
    Последние новости

    Вучич рассказал о последствиях акции протеста в Сербии

    ВСУ атаковали российский регион

    Китай подписал два торговых соглашения с Украиной

    В Британии сообщили об отсутствии у западных стран согласия в одном вопросе по Украине

    Раскрыты детали подготовки операции США против хуситов

    Россиян предупредили о популярной среди подростков опасной игре

    Макрон назвал подходящие для размещения западных войск города Украины

    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США

    На Западе уличили премьера Британии в обмане Зеленского

    США прекратили финансирование «Радио Свобода»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше