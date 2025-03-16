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21:00, 16 марта 2025Россия

Медведев оценил сообщения о возможной отправке миротворцев на Украину

Медведев: Отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну с блоком
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Visar Kryeziu / AP

Отправка миротворцев стран НАТО на Украину будет означать войну с блоком. Сообщения о возможной отправке западных военных на помощь Киеву оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «прикидываются дураками», поскольку им неоднократно сообщали, что миротворцы на Украине должны быть не из стран НАТО.

«Но нет же, "мы пошлем десятки тысяч" — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом, ублюдки», — написал Медведев в X.

Ранее Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.

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