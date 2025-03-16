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18:37, 16 марта 2025Бывший СССР

Европа захотела отправить тысячи миротворцев на Украину

Times: Европа планирует отправить на Украину 10 тысяч миротворцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании.

«Численность окончательной [миротворческой] группировки [на Украине] будет "свыше 10 тысяч"», — говорится в материале.

Источники издания отметили, что основную часть контингента могут предоставить Франция и Великобритания, но британский премьер-министр Кир Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран. Около 35 стран согласны поставлять оружие, оказывать материально-техническую и разведывательную поддержку планируемой миссии.

Ранее в марте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что существуют иные способы обеспечить безопасность Украины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию.

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