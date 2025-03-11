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18:01, 11 марта 2025Мир

Генсек НАТО заявил о наличии способов обеспечения безопасности Украины без миротворцев

Рютте: Есть иные способы обеспечить безопасность Украины, кроме миротворцев
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Armin Durgut / AP

Есть иные способы обеспечить безопасность Укрины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Приштину, передает ТАСС.

Глава альянса похвалил Францию и Великобританию за принятие инициативы в вопросе гарантий безопасности и обсуждение отправки европейских сил на Украину. «Но и есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент Трамп, мир еще не достигнут», — отметил Рютте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом речь не идет о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.

На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.

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