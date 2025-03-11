Генсек НАТО заявил о наличии способов обеспечения безопасности Украины без миротворцев

Есть иные способы обеспечить безопасность Укрины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Приштину, передает ТАСС.
Глава альянса похвалил Францию и Великобританию за принятие инициативы в вопросе гарантий безопасности и обсуждение отправки европейских сил на Украину. «Но и есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент Трамп, мир еще не достигнут», — отметил Рютте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом речь не идет о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.
На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.