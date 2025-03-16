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13:42, 16 марта 2025Россия

Опубликовано видео с хвалившим бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

Опубликовано видео с жителем Суджи, радовавшимся ВСУ, а потом ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Военный эксперт, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин опубликовал видео, на котором запечатлен житель Суджи, радовавшийся сначала Вооруженным силам Украины (ВСУ), а затем российским войскам (ВС РФ). По словам эксперта, подобные ролики показывают, зачем проводится фильтрация на освобожденных территориях.

На опубликован видео мужчина сначала беседует с бойцом ВСУ и критикует российские войска, а затем в разговоре с россиянами говорит, что «выкручивались как могли».

По словам Рожина, фильтрацией занимаются специально обученные люди, которые опрашивают свидетелей, выясняют, кто сотрудничал с противниками. «Так что кому надо, те разберутся, им за это деньги платят», — заключил эксперт.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области — там опубликовали карту, исходя из которой город находится под контролем России.

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