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12:27, 16 марта 2025Россия

Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве дронов

Орешкин: Москва и Минск проведут большую работу для запуска производства дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства дронов. Об этом замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил РИА Новости.

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии.

Орешкин уточнил, что перед размещением совместного производства Москве и Минску предстоит решить ряд вопросов. В частности, необходимо выработать принципы технологического суверенитета.

Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск поставит две установки для комплекса с баллистической ракетой средней дальности «Орешник» до конца года. Также он отметил, что место дислокации комплексов определят совместно с президентом России Владимиром Путиным.

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