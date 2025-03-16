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11:29, 16 марта 2025Мир

Пашинян сообщил о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению соглашения

Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров Еревана и Баку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента Ирана Масуда Пезешкиана о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению соглашения. Об этом сообщается на сайте пресс-службы армянского правительства.

«Премьер-министр проинформировал президента Исламской Республики Иран о согласовании проекта текста "Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" и завершении переговоров по согласованию проекта текста», — говорится в сообщении.

Помимо того, в разговоре также были затронуты темы других вопросов региональных и двусторонних армяно-иранских отношений.

Накануне Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Премьер-министр Армении проинформировал российского коллегу о завершении переговоров Еревана и Баку по согласованию текста мирного соглашения и установлению дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны добились этого в формате без посредников.

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