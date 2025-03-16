Ресторан Максима Фадеева потерпел убытки на десятки миллионов рублей

Ресторан продюсера Фадеева потерпел убытки на 65 миллионов рублей

Ресторан «У дяди Макса» продюсера и композитора Максима Фадеева потерпел убытки на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Максим Фадеев потерял более 65 миллионов рублей из-за своего ресторана "У дяди Макса" в прошлом году. За год убытки общепита выросли почти в 16 раз», — говорится в сообщении.

В 2023 году убытки достигали четырех миллионов рублей, а через год они выросли до 65,1 миллиона. Отмечается, что заведения Фадеева ориентированы на юных клиентов. В меню можно найти молочные коктейли, пиццу и бургеры в виде деталей Lego.

Канал сообщает, что из-за малого количества клиентов Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который расположен в торговом центре Vegas Кунцево. У продюсера осталось одно заведение в Vegas «Крокус Сити».

В феврале Фадеев назвал Санкт-Петербург и Прагу своими любимыми городами.