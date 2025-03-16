В ЕС раскритиковали подход ЕК к санкциям против теневого флота России

В ЕП раскритиковали подход ЕК к санкциям против теневого флота РФ

Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» раскритиковала подход Еврокомиссии (ЕК) к введению санкций против так называемого «теневого флота» России. Об этом говорится в обращении евродепутатов к ЕК, текст которого изучила «Лента.ру».

«Существуют значительные расхождения в санкциях, направленных против российского теневого флота: ЕС ввел санкции против 80 судов по сравнению с 450 судами, против которых ввели санкции Соединенные Штаты, и 110 судами — Великобританией. Это несоответствие вызывает обеспокоенность по поводу эффективности санкций ЕС в предотвращении экологических рисков в европейских водах, включая Балтийское, Черное и Средиземное моря», — пишут они.

Парламентарии интересуются, каким образом подобный дисбаланс влияет на интересы ЕС и располагает ли Еврокомиссия данными о судах, против которых ввели санкции США и Британия, но которые не были подвергнуты санкциям ЕС.

«Возьмет ли Комиссия на себя обязательство изучить и внедрить механизмы автоматического приведения санкций ЕС в соответствие с санкциями, введенными Соединенными Штатами и Великобританией, чтобы обеспечить единый подход к эффективному противодействию российскому теневому флоту?» — интересуются парламентарии.

В конце февраля главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. В частности, речь идет об импорте первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов теневого флота. Кроме того, ограничения коснулись ряда средств массовой информации и деятелей культуры.

Позднее в ЕС предрекли незначительное влияние новых санкций на экономику России. Так, член Европейского парламента (ЕП) от Франции Надин Морано среди прочего отметила, что санкции также направлены на только «73 судна теневого флота из примерно 600».