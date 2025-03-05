В ЕС предрекли незначительное влияние новых санкций на экономику России

Евродепутат Морано: Новые санкции окажут незначительное влияние на Россию

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России окажут незначительное влияние на экономику страны, допустила член Европейского парламента (ЕП) от Франции Надин Морано. В сообщении евродепутата, с которым ознакомилась «Лента.ру», Морано просит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас дать оценку эффективности рестрикций в отношении Москвы.

«24 февраля 2025 года вступил в силу 16-й пакет санкций против России. Эти новые ограничения касаются импорта российского алюминия из ЕС. Однако российский алюминий уже подпадает под действие ряда санкций, и на его долю приходится всего 6 процентов европейского импорта алюминия. Новые санкции также направлены на "теневой флот" (...) и его действия в ЕС. Тем не менее эти меры затронут только 73 судна из примерно 600», — напомнила автор обращения.

Таким образом, может показаться, что эти новые санкции окажут незначительное влияние на Россию Надин Морано член Европейского парламента от Франции

В связи с этим она поднимает вопрос о том, насколько санкции в целом влияют на экономику России. «В какой степени (...) эти новые санкции повлияют на российскую экономику? Что она думает о влиянии предыдущих 15 пакетов санкций?» — спрашивает Морано у Каллас.

Ранее член ЕП от Испании Эстер Эрранс Гарсия заявила, что новые санкции ЕС против России нанесут урон европейским фермерам. «Последние санкции, введенные против России (...), предусматривают повышение тарифов на импорт азотных удобрений в ЕС из России и Белоруссии. В результате ожидается рост цен на такие удобрения, что усилит давление на фермеров ЕС», — писала она в обращении к Еврокомиссии.

В конце главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. В частности, речь идет об импорте первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов теневого флота. Кроме того, ограничения коснулись ряда средств массовой информации и деятелей культуры.