На Западе спрогнозировали урон Европе из-за новых санкций против России

В ЕП заявили об ущербе европейским фермерам из-за санкций против России

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России нанесут урон европейским фермерам, прогнозирует член Европейского парламента (ЕП) от Испании Эстер Эрранс Гарсия. Об этом евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Последние санкции, введенные против России (...), предусматривают повышение тарифов на импорт азотных удобрений в ЕС из России и Белоруссии. В результате ожидается рост цен на такие удобрения, что усилит давление на фермеров ЕС», — пишет она.

В связи с этим они спрашивают у представителей ЕК о том, какие действия она намерена предпринять для защиты европейских фермеров.

«В свете как этого, так и того факта, что фермеры уже сталкиваются с проблемами и выражают свое недовольство тем, что их не учитывают при принятии таких решений, а также ввиду необходимости продолжать поддерживать Украину: какие действия планирует предпринять Еврокомиссия для выплаты компенсаций фермерам ЕС, как только эти меры вступят в силу в июле 2025 года?» — интересуется автор обращения.

В конце января Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере.

Как писало издание Politico, ужесточение санкций против удобрений из России и Белоруссии может привести к «тройному провалу» и росту цен для европейских фермеров.