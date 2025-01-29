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01:17, 29 января 2025Экономика

Раскрыта причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

ЕК предложила пошлины на сельхозтовары из РФ из-за страха усиления зависимости
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере. Это следует из текста предложения, опубликованного ЕК, передает РИА Новости.

«Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России», — говорится в сообщении.

Импорт других сельскохозяйственных товаров пока не играет значительной роли, однако, с учетом текущей ситуации в Европейском Союзе, без защитных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы быстро увеличить объемы импорта. Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович подчеркнул, что Евросоюз предпримет все необходимое для защиты производителей удобрений и фермеров в Европе.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от топлива из России, включая СПГ.

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