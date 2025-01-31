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12:40, 31 января 2025Экономика

Европейцев предупредили о «тройном провале» из-за российских удобрений

Politico: санкции против удобрений из РФ приведут к росту цен для фермеров в ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Lukas Barth / Reuters

Ужесточение санкций против удобрений из России и Белоруссии может привести к росту цен для европейских фермеров. О «тройном провале» из-за новых ограничений предупредили в Politico.

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере.

Объединение двух ассоциаций, представляющих европейских фермеров и агрокооперативов, Copa-Cogeca предупредило, что новые меры могут привести к увеличению расходов для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, выходящих на рынок ЕС. Стоимость удобрений в следующем сельхозсезоне поднимется как минимум на 40–45 евро за тонну, что усилит давление на производителей.

Эксперты рынка заявили, что в Европе давно не хватает внутреннего производства удобрений, поэтому их импорт неизбежен. Ораничения серьезно затруднят сельскохозяйственное производство и конкурентоспособность региона, а без ясной стратегии диверсификации «европейские фермеры вскоре окажутся в безвыходном положении». Без каких-либо мер решение ввести пошлины на российские и белорусские товары может перерасти в «новый сельскохозяйственный кризис», подчеркнули в Copa-Cogeca.

В 2024 году российские компании значительно увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза. Так, в январе–июне они выросли сразу на 70 процентов. Это произошло на фоне роста себестоимости собственного производства европейцев, связанного со скачком цен на газ.

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