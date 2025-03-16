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01:25, 16 марта 2025Мир

США прекратили финансирование «Радио Свобода»

Власти США прекратили финансирование «Радио Свобода»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в России) получила письмо, в котором указано о прекращении финансирования и предоставления грантов правительством США. Об этом рассказал президент корпорации Стивен Капус, передает ТАСС.

По его словам, подобное решение является «подарком для врагов Америки». «В Москве и Минске будут праздновать закрытие "Радио Свобода" спустя 75 лет его работы. Это ослабит позиции США в информационной войне», – сказал он.

Поводом для прекращения финансирования стал указ президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ (USAGM). При этом американский комитет по защите журналистов выступил против подобных действий главы Белого дома и призвал конгрессменов заблокировать исполнение указа по причине «угрозы для независимой журналистики».

Ранее сотрудников американской радиостанции «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) начали принудительно отправлять в отпуск указом Трампа. Работникам этого СМИ также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.

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