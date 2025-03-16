В зоне СВО ликвидирован турецкий наемник Седат Кëк

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован турецкий наемник Седат Кëк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, после службы в турецкой армии наемник работал специалистом по защите цифровых систем. В прошлом году он присоединился к Вооруженным силами Украины (ВСУ). Кëк ликвидирован на запорожском направлении.

В начале марта военный эксперт из ЛНР полковник запаса Виталий Киселев сообщил, что в зоне СВО на южном направлении ВСУ проводят секретную переброску наемников. Среди них есть французы, немцы и англичане. Киселев подчеркнул, что все наемники представляют собой законную цель и в конечном счете будут уничтожены.

