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19:23, 16 марта 2025Россия

Стало известно о ликвидации турецкого наемника в зоне СВО

В зоне СВО ликвидирован турецкий наемник Седат Кëк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован турецкий наемник Седат Кëк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, после службы в турецкой армии наемник работал специалистом по защите цифровых систем. В прошлом году он присоединился к Вооруженным силами Украины (ВСУ). Кëк ликвидирован на запорожском направлении.

В начале марта военный эксперт из ЛНР полковник запаса Виталий Киселев сообщил, что в зоне СВО на южном направлении ВСУ проводят секретную переброску наемников. Среди них есть французы, немцы и англичане. Киселев подчеркнул, что все наемники представляют собой законную цель и в конечном счете будут уничтожены.

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