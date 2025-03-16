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13:40, 16 марта 2025Силовые структуры

Сына арестованного экс-замглавы российского региона заподозрили в посредничестве во взятке

СК: Сын экс-замглавы Брянской области арестован по делу о взятке в 4 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК по Брянской области

Сына арестованного по делу о получении четырех миллионов рублей взятки экс-замглавы Брянской области Сергея Тимошенко Антона заподозрили в посредничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Ему предъявлено обвинение. Он арестован до 13 мая.

По данным следствия, Антон Тимошенко был посредником в передаче отцу части взятки от предпринимателей Брянской области.

Ранее сообщалось, что бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко отправили под стражу до 13 мая. Следствие считает, что в период с 2019-го по 2021 год он курировал сферу строительства и капитального ремонта по государственным и муниципальным контрактам. Чиновник получал взятки от предпринимателей, занимавшихся возведением спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также капитальным ремонтом многоквартирного дома на улице Гагарина в Фокино.

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