В Британии сообщили об отсутствии у западных стран согласия в одном вопросе по Украине

Telegraph: Западные страны не достигли соглашения о размещении сил на Украине

Западные страны все еще не достиглb конкретного соглашения о размещении каких-либо сил на Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, западным лидерам необходимо провести дополнительные обсуждения по поводу того, способна ли коалиция добровольцев вообще ввести войска на украинскую землю. При этом Великобритания выразила готовность играть «ведущую роль» и разместить «войска на земле и самолеты в небе», а также направить свои корабли в Черное море для обеспечения безопасности Украины.

Ранее бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал сомнения, что Европа справится с размещением войск на Украине для обеспечения режима прекращения огня.