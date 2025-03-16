В российском городе двое мужчин подрались с ветераном СВО из-за зажигалки

Около ТЦ в Новороссийске двое мужчин подрались с ветераном СВО из-за зажигалки

Около одного из торговых центров (ТЦ) в Новороссийске двое мужчин подрались с ветераном специальной военной операции (СВО) из-за зажигалки. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Газета».

Очевидцы сообщили, что ветеран СВО вместе с супругой направлялся в ТЦ. В один момент к ним подошел незнакомец и спросил зажигалку, которой у пары не оказалось. Началась словесная перепалка, к которой присоединился второй мужчина. Затем спор перерос в драку.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях в отношении мужчины на одной из улиц Новороссийска, полицией Южного района УМВД России по Новороссийску инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.