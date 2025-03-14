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11:29, 14 марта 2025Россия

Ушедший на СВО сирота засудил не выделивших ему жилье чиновников

В Ельце участник СВО засудил чиновников за невыделение жилья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Участник специальной военной операции (СВО) из города Ельца Липецкой области засудил чиновников. Об итогах рассмотрения дела рассказало издание «Новости Липецка».

Мужчина — сирота, и нуждался в улучшении жилищных условий. Несмотря на это, он не смог добиться предоставления ему жилья самостоятельно. Помещение, в котором зарегистрирован солдат, было признано непригодным для проживания.

На защиту интересов бойца встали органы прокуратуры. Прокурор города подал исковое заявление о предоставлении солдату нового жилья. Требования были удовлетворены, исполнение решения находится под контролем надзорного ведомства.

Ранее участник СВО, проживающий в Орске, лишился жилья. Его дом пришел в негодность из-за обрушившегося на город паводка. После этого мужчина заключил контракт с Минобороны, но вскоре узнал об аннулировании выданного перед этим сертификата на жилплощадь. «В то время, когда я защищаю Отечество, Россию, меня сделали бомжом», — описал ситуацию боец.

ЖЗЛ
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