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02:29, 16 марта 2025Мир

В США назвали пределы расширения НАТО

Экс-помощник президента США Грэм назвал пределы расширения НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Темпы расширения НАТО могут серьезно снизиться после урегулирования конфликта на Украине. Пределы расширения альянса в
интервью РБК назвал бывший помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

«Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море, до Черного моря. Я бы сказал, что мы уже практически видим эти границы», — сказал он.

По его словам, Украина «почти наверняка никогда» не станет членом альянса. НАТО, при этом, может расшириться на Балканы — в альянс может вступить Босния и Герцеговина. Грэм также не исключил, что к НАТО со временем присоединится и Сербия, однако вступление Белоруссии и кавказских стран «трудно представить».

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России. Она напомнила, что Запад перестал принимать во внимание точку зрения президента России Владимира Путина по расширению НАТО на восток, но это не принесло положительных результатов.

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