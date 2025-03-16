Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 16 марта 2025Мир

Во Франции потребовали от США вернуть статую Свободы

Депутат ЕП Глюксманн призвал США вернуть Франции статую Свободы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. Слова политика приводит агентство AFP.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн.

Во время своей речи депутат обвинил США в сближении с Россией и осудил ряд решений американского лидера Дональда Трампа. Также Глюксманн поддержал Украину.

AFP отмечает, что «для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США, статуя Свободы символизировала надежду на лучшую жизнь».

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что статую Свободы стоит перенести в Крым, поскольку Соединенные Штаты Америки утратили право называть себя светочем демократии.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Черное море и ядерный реактор». Спецпосланник Трампа раскрыл детали обсуждения мирной сделки по Украине

    Россиянка Андреева обыграла первую ракетку мира и победила на турнире WTA в США

    Раскрыты новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

    В Белоруссии сотрудница клининга нашла у клиентки крупную сумму денег

    В Белом доме рассказали о возможных попытках давления на Россию

    В ООН призвали к прекращению всех военных действий в Йемене

    Во Франции потребовали от США вернуть статую Свободы

    Президент РПЛ высказался о возвращении клубов на международную арену

    Семья с ребенком сгорела в машине при ударе дрона ВСУ в Курской области

    В США обеспокоились из-за удара микрофоном по лицу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше