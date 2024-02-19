В Госдуме предложили перенести статую Свободы из США в Крым

Депутат Госдумы Шеремет предложил перенести американскую статую Свободы в Крым

Статую Свободы предложили перенести в Крым, поскольку Соединенные Штаты Америки (США) утратили право называть себя светочами демократии. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, передает ТАСС.

По его словам, Крым стал таким же символом демократии для России, как и статуя Свободы для США. События 2014 года он назвал прецедентом в мировой практике XXI века по мирному переходу субъекта. Парламентарий убежден, что именно Крым в будущем станет ориентиром для всех свободных людей, которые хотят провести волеизъявления.

«Крым сегодня стал примером и витриной для всего международного сообщества, как необходимо демократическим путем возвращаться и решать проблемы, которые создали нам на протяжении многих предыдущих десятилетий наши предшественники, наши руководители», — заявил Шеремет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить акт о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Исправить историческую ошибку советского лидера и признать Крым легальной частью России призвал и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Президиум Верховного Совета СССР подписал акт о передаче Крымского полуострова Украинской ССР. Однако в 2015 году Генпрокуратура России назвала подписанный акт о передаче неправомочным, так как у Президиума отсутствовали на то основания. В связи с чем решение о передаче полуострова противоречили Конституции РСФСР и Конституции СССР.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.