В Госдуме захотели признать незаконным решение Советского Союза по Крыму

Депутат Госдумы Затулин предложил отменить акт о передаче Крыма УССР

Акт Президиума Верховного совета Советского Союза о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, утвержденный 26 апреля 1954 года, необходимо признать незаконным и отменить. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий заявил, что в 1954 году Крым украли у России. Он подчеркнул, что на предмет передачи полуострова не опрашивались ни жители полуострова, ни остальные граждане страны. «То, что в 1954 году было сделано, на самом деле, нарушило процедуры и законы, в тот момент существовавшие, и никто сегодня, кроме Российской Федерации, которая является наследницей Советского Союза, не вправе судить на законодательном уровне о принятых тогда актах», — сказал Затулин.

Депутат добавил, что киевские власти продолжают спекулировать тем, что у них отобрали «их Крым, Ялту и море». По его словам, это неправда, и с 1954-го по 2014 год полуостров был «в плену у страны, которая не могла обеспечить его бесконфликтное существование, которая в Крыму, кроме особняков, ничего не строила, не обращала внимание на нужды местного населения».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом. Он допустил, что ситуация с полуостровом стала результатом сделки Никиты Хрущева с руководителями советской Украины с целью купить их лояльность. По словам политика, других рациональных объяснений этому не существует.