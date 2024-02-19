Глава парламента Крыма Константинов назвал передачу полуострова УССР преступной

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году преступным актом. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что решение Президиума Верховного совета СССР было нецелесообразным, причины придумывали задним числом, чтобы оправдать сделанное.

«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — заявил Константинов.

Он также допустил, что ситуация с Крымом стала результатом некой сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР с целью купить их лояльность. По его словам, других рациональных объяснений этому не существует.

Глава парламента сравнил передачу полуострова с тем, как передают мешок картошки, или с тем, как во времена крепостного права имения дарились вместе с крестьянами. Он подчеркнул, что те, кто говорит о возврате Крыма в состав Украины относится к проживающим там людям как к крепостным.

Крымчане же наделены политической волей, они однозначно выразили свое мнение на референдуме в 2014 году и сейчас стоят на своем, заключил Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину территорией бывшей УССР, пока еще «оккупированной бандеровцами». Он также напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.