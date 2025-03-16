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21:41, 16 марта 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о прорыве Российской армии на запорожском направлении

«РВ»: ВС России зачищают 3 населенных пункта на запорожском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России после взятия под контроль Пятихаток зачищают три населенных пункта Малые Щербаки, Щербаки и Степовое. О прорыве Российской армии на запорожском направлении сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

В частности, бойцы 247-го полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль населенный пункт Пятихатки и продвинулись к Лобковому. Также десантники ведут штурм Степового, зачищая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, 108-й полк ВДВ завершает штурм населенных пунктов Малые Щербаки и Щербаки.

«Под Ореховом севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на два километра в сторону города Орехов», — пишут военкоры.

Ранее представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей. В частности, активизация российских войск наблюдается на херсонском направлении. Помимо этого, положение ВСУ ухудшается на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях.

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