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21:20, 15 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ признали обострение ситуации на фронте

Представитель ВСУ Волошин: Ситуация на южном направлении становится угрожающей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передает РИА Новости.

По его словам, Российская армия увеличивает количество обстрелов, ударов ракетами и дронами, а также штурмовых действий. Кроме того, активизация российских войск наблюдается на херсонском направлении, отметил Волошин. Помимо этого ситуация обостряется на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях.

Ранее украинский военнослужащий назвал катастрофической для ВСУ ситуацию в Курской области. Он отметил, что все логистические пути отрезаны, а бойцы ВСУ находятся во власти российских дронов и артиллерии, которые их постоянно обстреливают. Позднее Минобороны РФ сообщило, что в Курской области за сутки сдались в плен 12 бойцов ВСУ.

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