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17:50, 16 марта 2025Россия

Замминистра МЧС России попал в ДТП

«112»: Замминистра МЧС РФ Курынин попал в ДТП в Тульской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Замминистра МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что ЧП произошло на 235-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ДТП внедорожник, в котором находились Курынин и еще несколько человек, перевернулся.

В свою очередь, Telegram-канал Zvezdanews сообщил, что замминистра не стал комментировать информацию об аварии. «Пока не могу говорить», — приводит канал слова чиновника.

Ранее стало известно, что главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы. Отмечается, что российский чиновник сел в нетрезвом виде за руль служебного автомобиля. Мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень.

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