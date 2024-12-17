Российского чиновника уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы

Главу Баргузинского района Бурятии Мишурина уволили после пьяного ДТП

Главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснило издание, российский чиновник сел в нетрезвом виде за руль служебного автомобиля. Мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень.

После аварии Мишурин захотел подменить результаты освидетельствования на алкоголь.

В ситуации начали разбираться бурятские следователи.

Ранее машина министра культуры Мордовии Светланы Баулиной попала в смертельное ДТП.

Тогда в салоне находились сама глава минкульта Мордовии и ее водитель, спасти последнего медикам не удалось.

До этого заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина попала в аварию и не выжила.