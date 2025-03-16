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23:38, 16 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»

Зеленский заявил о подготовке к новому заседанию в формате «Рамштайн»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Telegram-канал «ЕЖ».

«Министр обороны проинформировал об организации следующего "Рамштайна" — готовимся в Брюссель. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины» , — сказал он.

Также украинский лидер сообщил, что на этой неделе прошла встреча военных представителей во Франции, теперь готовится встреча в Британии. Он подчеркнул, что в настоящее время предпринимаются первые шаги по гарантиям безопасности.

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