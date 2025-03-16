Жительница Суджи Валентина заявила о разном отношении украинцев к конфликту

Мирная жительница Суджи Валентина рассказала, что у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) разное отношение к конфликту. Одни хотят завершения боевых действий, а другие готовы сражаться до последнего, сообщила она ТАСС.

«Много было хороших, которые говорили, что им война не нужна. Но некоторые говорили, что будут воевать до последнего украинца», — поведала Валентина.

По словам россиянки, у украинцев «забиты головы» тем, что говорит Владимир Зеленский, и они считают, что «русские плохие, не такие».

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий заявил, что многие на Украине желают войти в состав России. Высоцкий рассказал о желании полного присоединения к России украинцами из-за отсутствия в стране позитивных изменений с момента получения независимости. Он также выразил недовольство сносом памятников российским историческим деятелям на Украине.