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12:11, 17 марта 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» снялась в полотенце в ванной

Российская актриса Наталья Рудова снялась в белом полотенце в ванной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» предстала на видео без одежды, обернувшись в белое махровое полотенце. При этом она распустила влажные от воды светлые волосы и отказалась от макияжа.

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Затем артистка нанесла на область под глазами патчи. Ее внешний вид дополнял браслет и цепочка с крестом, декорированным камнями.

Ранее в марте 41-летняя звезда «Универа» похвасталась фигурой после похудения. Она позировала напротив зеркала в сером спортивном костюме, состоящем из штанов, футболки и кофты.

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