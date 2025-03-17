41-летняя звезда «Универа» снялась в полотенце в ванной

Российская актриса Наталья Рудова снялась в белом полотенце в ванной

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» предстала на видео без одежды, обернувшись в белое махровое полотенце. При этом она распустила влажные от воды светлые волосы и отказалась от макияжа.

Затем артистка нанесла на область под глазами патчи. Ее внешний вид дополнял браслет и цепочка с крестом, декорированным камнями.

Ранее в марте 41-летняя звезда «Универа» похвасталась фигурой после похудения. Она позировала напротив зеркала в сером спортивном костюме, состоящем из штанов, футболки и кофты.