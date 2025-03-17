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14:29, 17 марта 2025Бывший СССР

Алаудинов рассказал о заходе ВС России в Сумскую область

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС РФ уже в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате продвижения в Курской области прорвали границу Украины и вышли на территорию Сумской области. О заходе Вооруженных сил России в приграничный регион рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — рассказал военный.

Он добавил, что российские военные наступают на этом направлении очень интенсивно.

Ранее стало известно, что соединения Вооруженных сил Украины перед отправлением в Курскую область проходили курс по правилам поведения в плену. Он проводился в 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области.

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