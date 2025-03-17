Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны сообщило о занятии Степового в Запорожской области

Армия России заняла населенный пункт Степовое Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Степовым установили военнослужащие группировки войск «Днепр». Также в ходе боев на указанном направлении было нанесено поражение украинским подразделениям и уничтожено до 65 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также министерство сообщило о нанесении ударов дальнобойным оружием по 159 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области.