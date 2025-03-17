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11:50, 17 марта 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ в селе Степовое Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону в восточной части села Степовое Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска заняли восточную часть села и продолжают наступать, а подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены откатиться к центру населенного пункта.

«Наша армия прорвала оборону ВСУ на восточных рубежах села Степовое, освободив перед этим на подступах к селу порядка восьми квадратных километров», — рассказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные начали бои за село Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). По словам политика, данный населенный пункт расположен у административной границы ДНР и Запорожской области.

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