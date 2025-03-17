ВС России начали бои за населенный пункт у границы ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России начали бои за Вольное Поле у границы ДНР и Запорожской области

Российские военные начали бои за село Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам политика, данный населенный пункт расположен у административной границы ДНР и Запорожской области.

«Наши войска сделали рывок из Привольного в Вольное Поле, зашли на окраины села, сейчас под их уверенным контролем находится восточная часть населенного пункта, инициатива в наших руках», — резюмировал Рогов.

Ранее стало известно о прорыве Вооруженных сил России на запорожском направлении. Сообщалось, что после взятия под контроль Пятихаток проводится зачистка населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки и Степовое.