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13:26, 17 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили об успешности атак российских дронов на ВСУ под Курском

Forbes: Российские беспилотники уничтожают конвои ВСУ под Курском
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Российские беспилотники, затаившиеся в засаде, уничтожают конвои Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об успешности атак Российской армии на ВСУ заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, базирующегося в США.

Автор материала рассказал, что в конце февраля элитная российская группа по управлению беспилотниками под названием Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» развернула шквал разрушительных атак по главной линии снабжения украинского гарнизона в Судже в Курской области. «Группа беспилотников "Рубикон" сыграла ключевую роль в успехах России», — подчеркнул Экс.

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