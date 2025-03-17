В США заявили об успешности атак российских дронов на ВСУ под Курском

Forbes: Российские беспилотники уничтожают конвои ВСУ под Курском

Российские беспилотники, затаившиеся в засаде, уничтожают конвои Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об успешности атак Российской армии на ВСУ заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, базирующегося в США.

Автор материала рассказал, что в конце февраля элитная российская группа по управлению беспилотниками под названием Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» развернула шквал разрушительных атак по главной линии снабжения украинского гарнизона в Судже в Курской области. «Группа беспилотников "Рубикон" сыграла ключевую роль в успехах России», — подчеркнул Экс.