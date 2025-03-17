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17:52, 17 марта 2025Экономика

Цене на нефть пообещали падение

Bloomberg: Уолл-стрит готовится к ценам на нефть в диапазоне $60 за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Nick Oxford / Reuters

Банкиры с Уолл-стрит готовятся к падению цен на нефть до диапазона в 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть Brent до 65-80 долларов за баррель с 70-85 долларов. Представители банка отмечают, что сырье может подешеветь из-за давления цен на экономический рост США.

«Мы ожидаем, что Brent останется выше 70 долларов за баррель в ближайшие месяцы, но мы больше не рассматриваем 70 долларов в качестве минимального уровня цен», — пояснил глава отдела исследований сырьевых товаров Даан Струйвен.

В то же время Morgan Stanley и Bank of America ожидают падения стоимости до 60 долларов. Citigroup и JPMorgan прогнозируют цену в районе 60 или даже 50 долларов.

Снижение цен на нефть устраивает президента США Дональда Трампа, так как удешевление сырья приведет к замедлению инфляции в стране. Однако тенденция создает финансовые риски для производителей американской сланцевой нефти и для Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возглавляемой Саудовской Аравией.

Тем временем цены на нефть выросли после того, как США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока препятствия судоходству не будут прекращены. В понедельник, 17 марта, стоимость фьючерса на Brent росла на 0,86 процента, до 71,18 доллара за баррель.

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