Нефть подорожала на фоне конфликта США с хуситами

Reuters: Нефть подорожала на фоне обещания США продолжить атаковать хуситов

Цены на нефть выросли в понедельник, 17 марта, после того, как США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока препятствия судоходству не будут прекращены. Об этом сообщает Reuters.

На момент написания материала стоимость фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,86 процента, до 71,18 доллара за баррель.

Указанный конфликт развивается в контексте того, что йеменские хуситы в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. Некоторые судна, включая нефтяные танкеры, получали повреждения. В Госдепартаменте США указывали, что такие события в том числе грозят экологической катастрофой.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. В ответ те дважды атаковали американский авианосец Harry Truman.

