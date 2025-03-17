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07:11, 17 марта 2025Мир

Хуситы вновь атаковали американский авианосец Harry Truman

Хуситы сообщили о новой атаке на авианосец Harry Truman в Красном море
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Kristina Young / Handout / Reuters

Хуситы сообщили о второй атаке на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом сказано в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа в соцсети Х.

«Американский авианосец Harry Truman был атакован баллистических крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря», — отметил он.

До этого хуситы заявили об атаке на авианосец вечером в воскресенье. Уточнялось, что Вооруженные силы хуситов атаковали американский авианосец и военные корабли с использованием 18 ракет и беспилотников. Хуситы пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях.

В свою очередь, американские истребители ударили по захваченному хуситами в 2023 году судну Galaxy Leader возле побережья Ходейды.

Вот это да!
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