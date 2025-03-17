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00:25, 17 марта 2025Мир

Истребители США ударили по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

Американские истребители ударили по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Истребители Соединенных Штатов ударили по захваченному хуситами в 2023 году судну Galaxy Leader возле побережья Ходейды. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.

«Американский противник нанес два удара по капитанской рубке задержанного израильского судна Galaxy Leader», — утверждают источники канала.

Ранее представитель хуситов сообщил об ударе по авианосцу США USS Harry Truman в Красном море. Уточнялось, что Вооруженные силы атаковали американский авианосец и военные корабли с использованием 18 ракет и беспилотников. Кроме того, хуситы пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что около 10 часов продолжались удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов. Последние, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили хуситы.

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