США около десяти часов наносили удары по Йемену

Al Hadath: Удары США по Йемену продолжались около 10 часов

Около 10 часов продолжались удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прекратить применение силы против хуситов в разговоре с государственным секретарем Вашингтона Марко Рубио.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.