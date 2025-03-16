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15:15, 16 марта 2025Мир

США около десяти часов наносили удары по Йемену

Al Hadath: Удары США по Йемену продолжались около 10 часов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Naif Rahma / Reuters

Около 10 часов продолжались удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прекратить применение силы против хуситов в разговоре с государственным секретарем Вашингтона Марко Рубио.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.

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